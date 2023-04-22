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Виллы с бассейном в Xanthi Municipality, Греция

Ксанти
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1 объект найдено
Вилла 8 спален в Diomidia, Греция
Вилла 8 спален
Diomidia, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в Xanthi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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