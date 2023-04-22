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  5. Xanthi Municipality

Жильё в Xanthi Municipality, Греция

Ксанти
18
Хрисуполис
5
17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Xanthi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Xanthi Municipality, Греция
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Ксанти. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Студия 1 комната в Хрисуполис, Греция
Студия 1 комната
Хрисуполис, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 57,000
Префектура Кавала, Хрисуполи: Продается недавно построенная студия 45 кв.м. фасад на первый …
Квартира 12 комнат в Хрисуполис, Греция
Квартира 12 комнат
Хрисуполис, Греция
12 Количество комнат 4 ванных комнат 352 м² 4 Этаж
€ 500,000
Kavala Prefecture, Chrysoupoli: Apartment complex of 352 sq.m. for sale. 4 floors with eleva…
Квартира 3 комнаты в Хрисуполис, Греция
Квартира 3 комнаты
Хрисуполис, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 4 Этаж
€ 140,000
Prefecture of Kavala, Chrysoupoli: 88 sq.m. apartment for sale. construction 2022 and comple…
Коттедж 1 спальня в Paradisos, Греция
Коттедж 1 спальня
Paradisos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Квартира 1 комната в Paradisos, Греция
Квартира 1 комната
Paradisos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1 Этаж
€ 60,000
Apartment for sale in Paradeisos, Chrisoupoli of Kavala Prefecture for 60.000€ (Listing No Ν…
Дом 1 комната в Paradisos, Греция
Дом 1 комната
Paradisos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 80,000
Продается отдельно стоящий дом в Кавале префектуры Кавала за 80 000 € (лист № ΝΠ448). Еще од…
Квартира 1 комната в Paradisos, Греция
Квартира 1 комната
Paradisos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 70,000
Продается квартира в Крисуполи префектуры Кавала за 70.000 € (Листинг № ΝΠ449). Еще одна соб…
Коттедж 3 спальни в Exochi, Греция
Коттедж 3 спальни
Exochi, Греция
1 ванных комнат 172 м²
€ 1,000,000
Voula Exochi area, maisonette of 166sq.m. under construction, luxurious and minimal style - …
Квартира 2 спальни в Хрисуполис, Греция
Квартира 2 спальни
Хрисуполис, Греция
1 ванных комнат
€ 165,000
Martiou ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, Мансарда …
Дом 3 комнаты в Gkizela, Греция
Дом 3 комнаты
Gkizela, Греция
3 Количество комнат 4 ванных комнат 245 м² 2 Этаж
€ 190,000
Ксанти, Лефки: Роскошный отдельно стоящий дом 245 кв.м. в 12000 кв.м. участок, с гранулами ц…
Коттедж 7 комнат в Xanthi Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Xanthi Municipality, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаётся здание в историческом центре города Ксанти, построено 1882ом году.В доме два этажа…
Дом 5 комнат в Paradisos, Греция
Дом 5 комнат
Paradisos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м²
€ 195,000
Detached home for sale in Paradeisos, Chrisoupoli of Kavala Prefecture for 195.000€ (Listing…
Коттедж 3 спальни в Agios Kosmas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Kosmas, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальни в Neos Zygos, Греция
Коттедж 4 спальни
Neos Zygos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 308 кв.м в Ксанти. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Вилла 8 спален в Diomidia, Греция
Вилла 8 спален
Diomidia, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Квартира 3 спальни в Хрисуполис, Греция
Квартира 3 спальни
Хрисуполис, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Кавале. Квартира расположена на третьем этаже и состо…

Параметры недвижимости в Xanthi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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