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Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Xanthi Municipality
Купить недвижимость в Ксанти, Греция
Хрисуполис
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16 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Xanthi Municipality, Греция
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Ксанти. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Студия 1 комната
Хрисуполис, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 57,000
Префектура Кавала, Хрисуполи: Продается недавно построенная студия 45 кв.м. фасад на первый …
Квартира 12 комнат
Хрисуполис, Греция
12 Количество комнат
4 ванных комнат
352 м²
4 Этаж
€ 500,000
Kavala Prefecture, Chrysoupoli: Apartment complex of 352 sq.m. for sale. 4 floors with eleva…
Коттедж 1 спальня
Paradisos, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Квартира 1 комната
Paradisos, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
1 Этаж
€ 60,000
Apartment for sale in Paradeisos, Chrisoupoli of Kavala Prefecture for 60.000€ (Listing No Ν…
Дом 1 комната
Paradisos, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 80,000
Продается отдельно стоящий дом в Кавале префектуры Кавала за 80 000 € (лист № ΝΠ448). Еще од…
Квартира 1 комната
Paradisos, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 70,000
Продается квартира в Крисуполи префектуры Кавала за 70.000 € (Листинг № ΝΠ449). Еще одна соб…
Коттедж 3 спальни
Exochi, Греция
1 ванных комнат
172 м²
€ 1,000,000
Voula Exochi area, maisonette of 166sq.m. under construction, luxurious and minimal style - …
Квартира 2 спальни
Хрисуполис, Греция
1 ванных комнат
€ 165,000
Martiou ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, Мансарда …
Дом 3 комнаты
Gkizela, Греция
3 Количество комнат
4 ванных комнат
245 м²
2 Этаж
€ 190,000
Ксанти, Лефки: Роскошный отдельно стоящий дом 245 кв.м. в 12000 кв.м. участок, с гранулами ц…
Коттедж 7 комнат
Xanthi Municipality, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаётся здание в историческом центре города Ксанти, построено 1882ом году.В доме два этажа…
Дом 5 комнат
Paradisos, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
€ 195,000
Detached home for sale in Paradeisos, Chrisoupoli of Kavala Prefecture for 195.000€ (Listing…
Коттедж 3 спальни
Agios Kosmas, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальни
Neos Zygos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 308 кв.м в Ксанти. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Вилла 8 спален
Diomidia, Греция
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Квартира 3 спальни
Хрисуполис, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Кавале. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Параметры недвижимости в Ксанти, Греция
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