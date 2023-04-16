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Купить таунхаус с видом на горы в периферия Западная Македония, Греция

demos amyntaiou
1
Кастория
1
дим Кастория
1
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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив demos amyntaiou, Греция
Таунхаус 2 спальни
demos amyntaiou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 2 спальнив Polyneri, Греция
Таунхаус 2 спальни
Polyneri, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…

Параметры недвижимости в периферия Западная Македония, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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