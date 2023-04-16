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Купить недвижимость с видом на море в периферия Западная Македония, Греция

Кастория
8
дим Кастория
8
Municipality of Florina
2
Флорина
2
Chloi
1
demos amyntaiou
1
demos kozanes
1
Maniaki
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1 объект найдено
Коттедж 5 спаленв Chloi, Греция
Коттедж 5 спален
Chloi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…

Параметры недвижимости в периферия Западная Македония, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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