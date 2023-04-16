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Греция
Эпира и Западной Македонии
периферия Западная Македония
Купить недвижимость с видом на горы в периферия Западная Македония, Греция
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Таунхаус 2 спальни
demos amyntaiou, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Коттедж 6 спален
Maniaki, Греция
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Таунхаус 2 спальни
Polyneri, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
Коттедж 5 спален
Drosopigi, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 5 спален
дим Кастория, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 6 спален
Айос-Георгиос, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 157,500
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
Коттедж 5 спален
Chloi, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 4 спальни
Lavdas, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Квартира 3 спальни
дим Кастория, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на первом этаже…
Параметры недвижимости в периферия Западная Македония, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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