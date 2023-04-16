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Купить дом в периферия Западная Македония, Греция

Кастория
7
дим Кастория
7
Municipality of Florina
2
Флорина
2
Chloi
1
demos amyntaiou
1
demos kozanes
1
Maniaki
1
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11 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив demos amyntaiou, Греция
Таунхаус 2 спальни
demos amyntaiou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Коттедж 6 спаленв Maniaki, Греция
Коттедж 6 спален
Maniaki, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Дом 2 спальнив Tetralofos, Греция
Дом 2 спальни
Tetralofos, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 50,000
Код недвижимости: 1399 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 85 кв.м, 2 уровни Ellispont…
Таунхаус 2 спальнив Polyneri, Греция
Таунхаус 2 спальни
Polyneri, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Коттедж 4 спальнив Polykarpi, Греция
Коттедж 4 спальни
Polykarpi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 189 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 5 спаленв Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
Коттедж 5 спаленв Drosopigi, Греция
Коттедж 5 спален
Drosopigi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 5 спаленв дим Кастория, Греция
Коттедж 5 спален
дим Кастория, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 6 спаленв Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 6 спален
Айос-Георгиос, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 157,500
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
Коттедж 5 спаленв Chloi, Греция
Коттедж 5 спален
Chloi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 4 спальнив Lavdas, Греция
Коттедж 4 спальни
Lavdas, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в периферия Западная Македония, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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