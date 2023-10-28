Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. периферия Западная Македония
  5. Бунгало

Бунгало в периферия Западная Македония, Греция

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€447,541
Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,19 млн
Дом 8 спален с бассейном, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 8 спален с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 10
Площадь 800 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€318,251
Квартира 3 комнаты в Agios Andreas, Греция
Квартира 3 комнаты
Agios Andreas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Eleftheres, Agios Andreas: For sale under construction Detached Maisonette with 191 sq.m plo…
€194,882
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кокинон-Хорион, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кокинон-Хорион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€892,310
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Xanthates, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Xanthates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€381,710
Квартира 4 спальни с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 220 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€328,196
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Стратонион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Стратонион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€148,718
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в периферия Аттика, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Glyfada south of Athens, Pyrnari area, maisonette of 147 sq.m. luxury construction, in excel…
€719,565
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 179 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
€2,60 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Artemida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
€188,377
Дом с Spalni в Ханья, Греция
Дом с Spalni
Ханья, Греция
Этот комплекс вилл для продажи в Апокоронасе, Ханья, расположен в живописной деревне # 8211;…
€3,85 млн

Параметры недвижимости в периферия Западная Македония, Греция

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти