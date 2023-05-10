Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Виллы

Виллы с бассейном в периферия Западная Греция, Греция

Municipality of Aigialeia
4
Municipality of West Achaea
3
Municipal Unit of Diakopto
3
Municipal Unit of Dymi
3
Вилла В архив
Очистить
8 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
Комнаты 10
Количество этажей 1
€ 680,000
Вилла 4 спальни в Пиргос, Греция
Вилла 4 спальни
Пиргос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 390,000
Вилла 1 комната в периферия Западная Греция, Греция
Вилла 1 комната
периферия Западная Греция, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Кардамас, Греция
Вилла 5 спален
Кардамас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни в Като Ахая, Греция
Вилла 4 спальни
Като Ахая, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 3,750,000
Вилла 8 спален в Неохори Миртутион, Греция
Вилла 8 спален
Неохори Миртутион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Вилла 3 спальни в Захаро, Греция
Вилла 3 спальни
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 895,000

Параметры недвижимости в периферия Западная Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти