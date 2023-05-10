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Виллы с видом на горы в периферия Западная Греция, Греция

Municipality of Aigialeia
4
Municipality of West Achaea
3
Municipal Unit of Diakopto
3
Municipal Unit of Dymi
3
Вилла В архив
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11 объектов найдено
Вилла 1 комната в plagia, Греция
Вилла 1 комната
plagia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 490,000
Вилла 10 комнат в Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
Комнаты 10
Количество этажей 1
€ 680,000
Вилла 1 комната в периферия Западная Греция, Греция
Вилла 1 комната
периферия Западная Греция, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Вилла 4 спальни в Сости, Греция
Вилла 4 спальни
Сости, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 295,000
Вилла 8 спален в Границейка, Греция
Вилла 8 спален
Границейка, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Вилла 3 спальни в Захаро, Греция
Вилла 3 спальни
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 895,000
Вилла 6 спален в Platani, Греция
Вилла 6 спален
Platani, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 380,000
Вилла 4 спальни в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Вилла 4 спальни в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Вилла 4 спальни в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 265,000

Параметры недвижимости в периферия Западная Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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