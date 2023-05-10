Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в периферия Западная Греция, Греция

Патры
5
Municipality of Nafpaktia
3
Municipal Unit of Antirrio
3
Municipal Unit of Patras
3
Таунхаус В архив
Очистить
14 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в ano koudouni, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano koudouni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
€ 129,000
Таунхаус 3 спальни в Кастро, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кастро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 460,000
Таунхаус 2 спальни в Кастро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кастро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 240,000
Таунхаус 5 спален в Патры, Греция
Таунхаус 5 спален
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 165,000
Таунхаус 4 спальни в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни
Mpalas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 210,000
Таунхаус 3 спальни в romanos, Греция
Таунхаус 3 спальни
romanos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Таунхаус 6 спален в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 550,000
Таунхаус 3 спальни в Platani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Platani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Таунхаус 1 комната в platanites, Греция
Таунхаус 1 комната
platanites, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Таунхаус 4 спальни в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни
Mpalas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 220,000
Таунхаус 3 спальни в platanites, Греция
Таунхаус 3 спальни
platanites, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Таунхаус 3 спальни в ano platanites, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano platanites, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 195,000
Таунхаус 1 комната в Ровиата, Греция
Таунхаус 1 комната
Ровиата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000

Параметры недвижимости в периферия Западная Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти