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Коттеджи с видом на море в периферия Западная Греция, Греция

Municipality of Aigialeia
12
Municipal Unit of Diakopto
8
Патры
8
Municipality of Ilida
4
Municipal Unit of Paralia
3
Municipal Unit of Patras
3
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11 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 2 спальни в Неохори Миртутион, Греция
Коттедж 2 спальни
Неохори Миртутион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 190,000
Коттедж 7 спален в Захаро, Греция
Коттедж 7 спален
Захаро, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 5 спален в Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 800,000
Коттедж 5 спален в Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Коттедж 3 спальни в Platani, Греция
Коттедж 3 спальни
Platani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Коттедж 2 спальни в Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни
Границейка, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 165,000
Коттедж 4 спальни в Дунайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Дунайка, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Коттедж 2 спальни в Valimitika, Греция
Коттедж 2 спальни
Valimitika, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 9 спален в trapeza, Греция
Коттедж 9 спален
trapeza, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 450,000
Коттедж 4 спальни в Нифорайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Нифорайка, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 500,000

Параметры недвижимости в периферия Западная Греция, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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