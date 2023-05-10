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Коттеджи с видом на горы в периферия Западная Греция, Греция

Municipality of Aigialeia
12
Municipal Unit of Diakopto
8
Патры
8
Municipality of Ilida
4
Municipal Unit of Paralia
3
Municipal Unit of Patras
3
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15 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 140,000
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 3 спальни в Platani, Греция
Коттедж 3 спальни
Platani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Коттедж 2 спальни в Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни
Границейка, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 165,000
Коттедж 4 спальни в Дунайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Дунайка, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 215,000
Коттедж 3 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Коттедж 2 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000
Коттедж 4 спальни в makyneia, Греция
Коттедж 4 спальни
makyneia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 1 комната в Vonitsa, Греция
Коттедж 1 комната
Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 145,000
Коттедж 4 спальни в Elaionas, Греция
Коттедж 4 спальни
Elaionas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 275,000
Коттедж 4 спальни в Нифорайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Нифорайка, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000

Параметры недвижимости в периферия Западная Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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