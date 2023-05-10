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Коттеджи в периферия Западная Греция, Греция

Municipality of Aigialeia
12
Municipal Unit of Diakopto
8
Патры
8
Municipality of Ilida
4
Municipal Unit of Paralia
3
Municipal Unit of Patras
3
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37 объектов найдено
Коттедж 2 комнаты в Курутас, Греция
Коттедж 2 комнаты
Курутас, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 166,000
Коттедж 3 спальни в chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 3 спальни в Андрион, Греция
Коттедж 3 спальни
Андрион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 125,555
Коттедж 5 спален в Кардамас, Греция
Коттедж 5 спален
Кардамас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 360,000
Коттедж 2 спальни в Неохори Миртутион, Греция
Коттедж 2 спальни
Неохори Миртутион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 190,000
Коттедж 5 спален в Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 390,000
Коттедж 4 спальни в charadros, Греция
Коттедж 4 спальни
charadros, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Коттедж 4 спальни в Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни
Лехена, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 265,000
Коттедж 7 спален в Захаро, Греция
Коттедж 7 спален
Захаро, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 3 спальни в Захаро, Греция
Коттедж 3 спальни
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Коттедж 5 спален в Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 800,000
Коттедж 2 спальни в Патры, Греция
Коттедж 2 спальни
Патры, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Коттедж 5 спален в Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Коттедж 1 комната в Кардамас, Греция
Коттедж 1 комната
Кардамас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Коттедж 1 комната в Ластейка, Греция
Коттедж 1 комната
Ластейка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 690,000
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 140,000
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 3 спальни в Platani, Греция
Коттедж 3 спальни
Platani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Коттедж 2 спальни в Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни
Границейка, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 165,000
Коттедж 4 спальни в Дунайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Дунайка, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Коттедж 2 спальни в Mpalas, Греция
Коттедж 2 спальни
Mpalas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Agrinio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 215,000
Коттедж 7 спален в Skioessa, Греция
Коттедж 7 спален
Skioessa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 110,000
Коттедж 2 спальни в Valimitika, Греция
Коттедж 2 спальни
Valimitika, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 3 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Коттедж 2 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни
Диакоптон, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000
Коттедж 4 спальни в makyneia, Греция
Коттедж 4 спальни
makyneia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 250,000

Параметры недвижимости в периферия Западная Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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