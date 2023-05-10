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Квартиры в периферия Западная Греция, Греция

Патры
11
Пиргос
10
Municipal Unit of Patras
9
Municipality of Aigialeia
3
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30 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Патры, Греция
Квартира 3 комнаты
Патры, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 45,000
Квартира 1 спальня в ano koudouni, Греция
Квартира 1 спальня
ano koudouni, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
€ 72,000
Квартира 2 спальни в Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни
Пиргос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 145,000
Квартира 2 спальни в Vonitsa, Греция
Квартира 2 спальни
Vonitsa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 68,000
Квартира 1 спальня в Лампети, Греция
Квартира 1 спальня
Лампети, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 80,000
Квартира 1 спальня в Пиргос, Греция
Квартира 1 спальня
Пиргос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 90,000
Квартира 1 спальня в Лампети, Греция
Квартира 1 спальня
Лампети, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 66,000
Квартира 2 спальни в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 165,000
Квартира 2 спальни в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 55,000
Квартира 2 спальни в Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни
Пиргос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 130,000
Квартира 2 спальни в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 95,000
Квартира 1 спальня в Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня
Skioessa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 39,000
Квартира 1 спальня в Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня
Skioessa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 60,000
Квартира 1 комната в Skioessa, Греция
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 28,000
Квартира 1 комната в Skioessa, Греция
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж -1/1
€ 28,000
Квартира 2 спальни в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 50,000
Квартира 2 спальни в Diyeliotika, Греция
Квартира 2 спальни
Diyeliotika, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 160,000
Квартира 2 спальни в Андрион, Греция
Квартира 2 спальни
Андрион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 160,000
Квартира 2 спальни в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 90,000
Квартира 2 спальни в Патры, Греция
Квартира 2 спальни
Патры, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Квартира 3 спальни в Skioessa, Греция
Квартира 3 спальни
Skioessa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/1
€ 255,000
Квартира 2 спальни в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/1
€ 80,000
Квартира 1 комната в Skioessa, Греция
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 94,000
Квартира 1 спальня в Архея Олимпия, Греция
Квартира 1 спальня
Архея Олимпия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 60,000
Квартира 2 спальни в Като Кавури, Греция
Квартира 2 спальни
Като Кавури, Греция
Комнаты 3
Этаж 1/1
€ 105,000
Квартира 3 спальни в Vonitsa, Греция
Квартира 3 спальни
Vonitsa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 78,000
Квартира 2 спальни в Калаврита, Греция
Квартира 2 спальни
Калаврита, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 100,000
Квартира 2 спальни в paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 98,000
Квартира 2 спальни в paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 101,000

Параметры недвижимости в периферия Западная Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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