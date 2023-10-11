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Таунхаусы с видом на горы в Vrondou, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Vrondou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Vrondou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€115,000
Realting.com
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