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Купить коттедж в Vrondou, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 3 спальнив Kondariotissa, Греция
Коттедж 3 спальни
Kondariotissa, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
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