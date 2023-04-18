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Купить квартиру с видом на горы в Vrondou, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Agios Spiridonas, Греция
Квартира 3 комнаты
Agios Spiridonas, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
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