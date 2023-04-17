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Купить таунхаус с видом на море в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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