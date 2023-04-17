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  5. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni

Купить недвижимость с видом на море в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

5 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Пентхаус 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 ванных комнат 202 м² 5/6 Этаж
€ 3,000,000
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 277 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванной…

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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