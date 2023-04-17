Купить недвижимость с видом на горы в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

Коттедж 3 спальни Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

Цена по запросу

Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…