Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni

Купить недвижимость с видом на горы в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

4 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 730,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванной…

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти