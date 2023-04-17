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Купить коттедж с видом на горы в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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