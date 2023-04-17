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  5. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni

Купить недвижимость в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

18 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат 128 м²
€ 350,000
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Voula - Kentro 128 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 B…
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 ванных комнат 58 м²
€ 258,000
Varkiza south of Athens in the center of the municipality apartment of 58 sq.m. 4th floor co…
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 ванных комнат 62 м²
€ 620,000
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Vouliagmeni 62 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,020,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 1,020,000
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 1,150,000
Продается квартира площадью 138 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,115,000
Продается квартира площадью 137 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Домв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
200 м²
€ 2,300,000
Property Code: 1562 - FOR SALE House of total surface 200 sq.m, on the Ground floor Vouli…
Дом 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 ванных комнат 170 м²
€ 400,000
Код недвижимости: 1318 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Дом общей площадью 170 кв.м, на 4 этаже Voulia…
Пентхаус 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Пентхаус 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 ванных комнат 202 м² 5/6 Этаж
€ 3,000,000
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
Дуплекс 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дуплекс 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Отличная строительная мезонет в комплексе из 4 объектов с эксклюзивным использованием сада п…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Квартира 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У о…
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 470,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Вилла 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 277 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 730,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванной…

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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