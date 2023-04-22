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Виллы в Волос, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Волос, Греция
Вилла 6 спален
Волос, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
Вилла 4 спальни в Волос, Греция
Вилла 4 спальни
Волос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одной …

Параметры недвижимости в Волос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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