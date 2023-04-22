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Жильё с видом на море в Волос, Греция

Неа-Иония
4
Неа-Анхиалос
1
4 объекта найдено
Вилла 6 спален в Волос, Греция
Вилла 6 спален
Волос, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 6 спален в Makrinitsa, Греция
Коттедж 6 спален
Makrinitsa, Греция
9 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 1 комната в drakeia, Греция
Коттедж 1 комната
drakeia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио. Из окон открывае…
Таунхаус 10 спален в Неа-Анхиалос, Греция
Таунхаус 10 спален
Неа-Анхиалос, Греция
14 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…

Параметры недвижимости в Волос, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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