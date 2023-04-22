Коттедж 6 спален Makrinitsa, Греция 9 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1

€ 850,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…