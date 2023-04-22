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Жильё с видом на горы в Волос, Греция

Неа-Иония
4
Неа-Анхиалос
1
6 объектов найдено
Вилла 6 спален в Волос, Греция
Вилла 6 спален
Волос, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
Квартира 3 спальни в Stagiates, Греция
Квартира 3 спальни
Stagiates, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 3 спальни в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 103 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
Коттедж 6 спален в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Иония, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 1 комната в drakeia, Греция
Коттедж 1 комната
drakeia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио. Из окон открывае…
Таунхаус 10 спален в Неа-Анхиалос, Греция
Таунхаус 10 спален
Неа-Анхиалос, Греция
14 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…

Параметры недвижимости в Волос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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