Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. Волос
  6. Коттеджи

Коттеджи с видом на горы в Волос, Греция

Неа-Иония
2
Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 6 спален в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Иония, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 1 комната в drakeia, Греция
Коттедж 1 комната
drakeia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио. Из окон открывае…

Параметры недвижимости в Волос, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти