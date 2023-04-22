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Коттеджи в Волос, Греция

Неа-Иония
2
Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Неа-Иония, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Иония, Греция
103 м²
€ 150,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Kentro 103 Sq.m., 2 Bed…
Коттедж 6 спален в Makrinitsa, Греция
Коттедж 6 спален
Makrinitsa, Греция
9 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 6 спален в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Иония, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 1 комната в drakeia, Греция
Коттедж 1 комната
drakeia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио. Из окон открывае…

Параметры недвижимости в Волос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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