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Квартиры в Волос, Греция

Неа-Иония
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на третьем этаже и…
Квартира 3 спальни в Stagiates, Греция
Квартира 3 спальни
Stagiates, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 3 спальни в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 103 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …

Параметры недвижимости в Волос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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