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Жильё в Волос, Греция

Неа-Иония
4
Неа-Анхиалос
1
11 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Неа-Иония, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Иония, Греция
103 м²
€ 150,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Kentro 103 Sq.m., 2 Bed…
Вилла 6 спален в Волос, Греция
Вилла 6 спален
Волос, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
Квартира 3 спальни в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на третьем этаже и…
Квартира 3 спальни в Stagiates, Греция
Квартира 3 спальни
Stagiates, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 3 спальни в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 103 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
Коттедж 6 спален в Makrinitsa, Греция
Коттедж 6 спален
Makrinitsa, Греция
9 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
Таунхаус 5 спален в Волос, Греция
Таунхаус 5 спален
Волос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
Коттедж 6 спален в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Иония, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Вилла 4 спальни в Волос, Греция
Вилла 4 спальни
Волос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 1 комната в drakeia, Греция
Коттедж 1 комната
drakeia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио. Из окон открывае…
Таунхаус 10 спален в Неа-Анхиалос, Греция
Таунхаус 10 спален
Неа-Анхиалос, Греция
14 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…

Параметры недвижимости в Волос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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