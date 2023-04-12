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Realting.com
Греция
Виллы
Купить вилла с бассейном в Греции
в demos kassandras
990
в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
805
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в The Municipality of Sithonia
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в Салоники
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433
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588 объектов найдено
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Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 3 спальни
Пеания, Греция
3 ванных комнат
426 м²
€ 900,000
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Вилла 5 комнат
Municipality of Piraeus, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 245 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится парковочное…
Вилла 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,640,000
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
Вилла 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 980,000
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
Вилла 1 комната
Pachi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море. У объекта есть …
Вилла 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Вилла 4 комнаты
Pigi, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 202 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Вилла 4 комнаты
Aroni, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Вилла 4 комнаты
Агия Пелагия, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит.Этот дом п…
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Предлагается на продажу недавно построенная вилла в Ираклионе, Крит.Дoм площадью 130 м2 с 3 …
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
Вилла 6 спален
Верия, Греция
9 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 спал…
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 6 комнат
Keramoutsi, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
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