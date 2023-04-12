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Купить вилла с видом на море в Греции

в Айос-Николаос
42
в Лимин-Херсонису
29
в Chortiatis Municipal Unit
68
в Platanias Municipality
41
в Неа-Муданья
43
в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
56
в Kordelio - Evosmos Municipality
6
в Неос-Мармарас
51
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729 объектов найдено
Вилла 3 комнатыв Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Вилла 1 комнатав Pitsidia, Греция
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 4 комнатыв Stylos, Греция
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 6 комнатв Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнатв Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Maleme, Греция
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 1 комнатав Гувья, Греция
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Вилла 4 спальнив Афины, Греция
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 3 спальнив Plaka, Греция
Вилла 3 спальни
Plaka, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 203 м² Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
Вилла 4 спальнив almyrida, Греция
Вилла 4 спальни
almyrida, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 280 м² Количество этажей 25
€ 900,000
Проект каменной виллы с бассейном Оставайтесь на связи с природой, окунитесь в дружелюбну…
Вилла 3 спальнив Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 184 м² Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 5 комнатв Barbati, Греция
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Вилла 5 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 1 комнатав Афины, Греция
Вилла 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,640,000
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
Вилла 3 спальнив almyrida, Греция
Вилла 3 спальни
almyrida, Греция
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,500,000
Современная вилла класса люкс - это новый изысканный проект с большим плавательным бассейном…
Вилла 3 спальнив Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 6 спаленв Афины, Греция
Вилла 6 спален
Афины, Греция
13 Количество комнат 6 ванных комнат 682 м² Количество этажей 5
€ 4,300,000
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Вилла 3 спальнив Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 262 м² Количество этажей 2
€ 850,000
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы,…
Вилла 1 комнатав Pachi, Греция
Вилла 1 комната
Pachi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море. У объекта есть …
Вилла 4 комнатыв Korfalonas, Греция
Вилла 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Вилла 4 комнатыв Pigi, Греция
Вилла 4 комнаты
Pigi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 202 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Вилла 7 комнатв Tragana, Греция
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 спальнив Ретимнон, Греция
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат 309 м² Количество этажей 3
€ 590,000
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
Вилла 3 спальнив Ретимнон, Греция
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат 158 м² Количество этажей 3
€ 450,000
В комплексе элитных резиденций на продажу эксклюзивно от нашего офиса выставлена впечатляюща…
Вилла 4 спальнив Moles Kalyves, Греция
Вилла 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 комнатыв Aroni, Греция
Вилла 4 комнаты
Aroni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 7 комнатв Неа-Потидея, Греция
Вилла 7 комнат
Неа-Потидея, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из …
Вилла 4 комнатыв Agios Serafim, Греция
Вилла 4 комнаты
Agios Serafim, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 комнатыв Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…

Параметры недвижимости в Греции

с видом на горы
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недорогая
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