ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Виллы
Купить вилла с видом на море в Греции
в Айос-Николаос
42
в Лимин-Херсонису
29
в Chortiatis Municipal Unit
68
в Platanias Municipality
41
в Неа-Муданья
43
в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
56
в Kordelio - Evosmos Municipality
6
в Неос-Мармарас
51
в Municipality of Saronikos
73
в Municipality of Rhodes
39
в Trilofos
74
в Municipal Unit of Loutraki - Perachora
51
в Neo Rysio
69
в Родос
37
в Panorama Municipal Unit
70
в Неа-Каликратия
37
в koinoteta elountas
26
в Неа-Триглия
30
в Municipality of Corinth
64
в Pylaia Municipal Unit
25
Показать больше
Показать меньше
Вилла
Очистить
729 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 3 спальни
Plaka, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
203 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
Вилла 4 спальни
almyrida, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 25
€ 900,000
Проект каменной виллы с бассейном Оставайтесь на связи с природой, окунитесь в дружелюбну…
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
184 м²
Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,640,000
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
Вилла 3 спальни
almyrida, Греция
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Современная вилла класса люкс - это новый изысканный проект с большим плавательным бассейном…
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 6 спален
Афины, Греция
13 Количество комнат
6 ванных комнат
682 м²
Количество этажей 5
€ 4,300,000
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
262 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы,…
Вилла 1 комната
Pachi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море. У объекта есть …
Вилла 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Вилла 4 комнаты
Pigi, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 202 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат
309 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат
158 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
В комплексе элитных резиденций на продажу эксклюзивно от нашего офиса выставлена впечатляюща…
Вилла 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 комнаты
Aroni, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 7 комнат
Неа-Потидея, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из …
Вилла 4 комнаты
Agios Serafim, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
25
Параметры недвижимости в Греции
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты