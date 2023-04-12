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Realting.com
Греция
Виллы
Купить вилла с видом на горы в Греции
в Кавала
237
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Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 2 спальни
Chorafakia, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
138 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
Вилла 2 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
В этом живописном месте расположен наш комплекс, состоящий из 3 каменных вилл, которые прекр…
Вилла 3 спальни
Plaka, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
203 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
Вилла 4 спальни
almyrida, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 25
€ 900,000
Проект каменной виллы с бассейном Оставайтесь на связи с природой, окунитесь в дружелюбну…
Вилла 3 спальни
Aspro, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
Количество этажей 2
€ 770,000
Строящийся проект каменной виллы с бассейном Новый проект каменной виллы располагается в …
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 3 спальни
almyrida, Греция
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Современная вилла класса люкс - это новый изысканный проект с большим плавательным бассейном…
Вилла 6 спален
Афины, Греция
13 Количество комнат
6 ванных комнат
682 м²
Количество этажей 5
€ 4,300,000
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
262 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы,…
Вилла 5 спален
almyrida, Греция
6 Количество комнат
6 ванных комнат
256 м²
Количество этажей 2
€ 980,000
В самом центре поселка Альмирида, всего в 300 метрах от популярного песчаного пляжа располаг…
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат
158 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
В комплексе элитных резиденций на продажу эксклюзивно от нашего офиса выставлена впечатляюща…
Вилла 4 комнаты
Aroni, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 4 комнаты
Agios Serafim, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 4 комнаты
Агия Пелагия, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит.Этот дом п…
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Предлагается на продажу недавно построенная вилла в Ираклионе, Крит.Дoм площадью 130 м2 с 3 …
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
Вилла 6 спален
Верия, Греция
9 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 спал…
Вилла 9 комнат
Айос-Спиридон, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
Вилла 6 комнат
Keramoutsi, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
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