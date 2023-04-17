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Купить вилла в Верия, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Верия, Греция
Вилла 6 спален
Верия, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 спал…

Параметры недвижимости в Верия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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