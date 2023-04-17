Купить таунхаус в Верия, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнатыв Moschopotamos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Moschopotamos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 140,000
Продается двухуровневый таунхаус 140 кв.м, который расположился на расстоянии 1 км от живопи…

Параметры недвижимости в Верия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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