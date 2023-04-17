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Купить недвижимость с видом на море в Верия, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Верия, Греция
Коттедж 3 спальни
Верия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…

Параметры недвижимости в Верия, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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