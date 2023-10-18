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Дома в Верия, Греция

коттеджи
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10 объектов найдено
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Верия, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Верия, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 спал…
€700,000
Таунхаус 4 комнаты с furnishings в Moschopotamos, Греция
Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Moschopotamos, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус 140 кв.м, который расположился на расстоянии 1 км от живопи…
€140,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Fyteia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Fyteia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Lazochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Lazochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Верия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Верия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 310 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 2…
€650,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Верия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Верия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 333 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€620,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Vergina, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Vergina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 169 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
€165,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 245 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
€190,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
€180,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Lefkopetra, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Lefkopetra, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€120,000

Параметры недвижимости в Верия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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