ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Эпира и Западной Македонии
периферия Западная Македония
Municipality of Servia
Велвендос
Купить недвижимость в Велвендос, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Неа-Скиони, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 59,806
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
6 Количество комнат
326 м²
Количество этажей 2
€ 671,424
Продается таунхаус площадью 326 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 89,708
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
760 м²
€ 4,259,035
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 647,894
Продается вилла в районе Агиос Николаос. Вилла находится всего в 200 метрах от моря, в 61 ки…
Дом 3 спальни
Македонии и Фракии, Греция
4 Количество комнат
298 м²
€ 501,063
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной ду…
Таунхаус 3 спальни
Psakoudia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 139,546
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат
90 м²
€ 180,000
Комплекс мезонет расположен в деревне Никити в 700 метрах от большого пляжа. Комплекс будет …
Вилла 4 спальни
Кастро, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 996,760
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Вилла 3 спальни
Греция, Греция
3 ванных комнат
120 м²
€ 570,000
Продается вилла в окружении зелени, рядом с самыми известными пляжами Ситонии. Вилла построе…
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 418,639
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 4 комнаты
Palio, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 380,000
Продается отдельно стоящий дом в Палайо Цифлики, Кавала префектуры Кавала, за 380 000 € ( Ли…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты