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Купить коттедж с видом на море в Velo, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни
nerantza, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 4 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 4 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 12 спаленв nerantza, Греция
Коттедж 12 спален
nerantza, Греция
16 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
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