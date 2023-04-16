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Купить квартиру с видом на море в Velo, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв nerantza, Греция
Квартира 1 спальня
nerantza, Греция
2 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 3 спальнив nerantza, Греция
Квартира 3 спальни
nerantza, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
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