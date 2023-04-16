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Купить квартиру в Velo, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив tarsina, Греция
Квартира 2 спальни
tarsina, Греция
1 ванных комнат 72 м²
€ 75,000
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
Квартира 2 спальнив kokkoni, Греция
Квартира 2 спальни
kokkoni, Греция
65 м²
€ 78,000
Korinthos municipality of Vocha Vrachati area, apartment of 65sq.m. furnished, ground floor,…
Квартира 1 спальняв nerantza, Греция
Квартира 1 спальня
nerantza, Греция
2 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 3 спальнив nerantza, Греция
Квартира 3 спальни
nerantza, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
Квартира 2 спальнив nerantza, Греция
Квартира 2 спальни
nerantza, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 117,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
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