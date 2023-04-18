ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Эгейских островов
периферия Северные Эгейские острова
Municipality of Eastern Samos
Вати
Купить недвижимость с видом на море в Вати, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Акти, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 98,925
Продается квартира площадью 74 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
Дом 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
2 ванных комнат
75 м²
€ 170,000
Код недвижимости: HPS3205 - Дом на продажу в Ситония Никити за € 170.000. Это 75 кв. Дом сос…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
400 м²
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Дом 1 комната
Македонии и Фракии, Греция
1 Количество комнат
340 м²
€ 1,300,000
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
Квартира 1 комната
Неа-Редестос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 159,878
Продается квартира площадью 93 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на эта…
Дом 5 спален
Ханья, Греция
6 ванных комнат
€ 1,400,000
Это впечатляющая 370 м2, 5-спальная, роскошная вилла, расположенная на холмах Крита с видом …
Таунхаус 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 239,818
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
152 м²
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Таунхаус 3 спальни
elaiones moudania, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 269,795
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
Дом 1 спальня
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
260 м²
€ 350,000
Неа Макри – зелёный район, где сосновый лес доходит до самого моря. Этот маленький курортный…
Дом 8 спален
периферия Центральная Македония, Греция
330 м²
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 74,943
Продается квартира площадью 93 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты