Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Северные Эгейские острова
  5. Municipality of Eastern Samos
  6. Вати
  7. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Вати, Греция

Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Alepou, Греция
Квартира 1 комната
Alepou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состоит…
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Дом 4 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
250 м²
€ 400,498
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Таунхаус 2 спальни в Filyro, Греция
Таунхаус 2 спальни
Filyro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Дом 3 спальни в Македонии и Фракии, Греция
Дом 3 спальни
Македонии и Фракии, Греция
180 м²
€ 350,436
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной…
Квартира 2 комнаты в Афины, Греция
Квартира 2 комнаты
Афины, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Вилла 4 спальни в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Дом 5 спален в Греция, Греция
Дом 5 спален
Греция, Греция
6 Количество комнат 484 м²
€ 841,047
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Квартира 3 спальни в Kitsi, Греция
Квартира 3 спальни
Kitsi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 131 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Дом 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
440 м²
€ 1,281,595
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
2 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Realting.com
Перейти