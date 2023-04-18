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Купить недвижимость с видом на море в Василикон, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Филла, Греция
Квартира 2 спальни
Филла, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 73 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
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