ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
demos chalkideon
Василикон
Купить недвижимость с видом на горы в Василикон, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Дом 7 спален
Греция, Греция
430 м²
€ 353,758
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
Дом 5 спален
Греция, Греция
6 Количество комнат
550 м²
€ 2,223,624
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Дом 3 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат
155 м²
€ 500,000
The complex of houses is located on the cliff of Afytos village. The complex has its own fen…
Таунхаус 7 комнат
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
185 м²
€ 250,000
For sale a 3-storey maisonette of 185 m² in Epanomi
Дом 20 спален
Pefkochori, Греция
16 ванных комнат
750 м²
€ 840,328
Коттедж 2 комнаты
Maleme, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 795,033
Продается коттедж 300 кв.м. состоящий из двух независимых квартир и мансардным этажом. Котте…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 417,393
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Вилла 4 спальни
Kitsi, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 124,224
Продается квартира площадью 38 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 253,417
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 12 спален
Theologos, Греция
16 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,490,688
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты