Купить недвижимость с видом на горы в Василикон, Греция

Вилла 4 спальни Айос-Николаос, Греция 5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1

Цена по запросу

Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…