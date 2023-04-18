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Купить коттедж в Василикон, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав Филла, Греция
Коттедж 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Предлагается на продажу два таунхауса общей площадью 260 кв.м. на данном этапе строительства…
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