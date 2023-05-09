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Виллы в Василика, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Lakkia, Греция
Вилла 6 спален
Lakkia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 550,000
Вилла 1 комната в Souroti, Греция
Вилла 1 комната
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Вилла 3 спальни в Souroti, Греция
Вилла 3 спальни
Souroti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,000,000
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