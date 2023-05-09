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Таунхаусы с видом на горы в Василика, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Василика, Греция
Таунхаус 4 спальни
Василика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 195,000
Таунхаус 4 спальни в Souroti, Греция
Таунхаус 4 спальни
Souroti, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Таунхаус 4 спальни в Souroti, Греция
Таунхаус 4 спальни
Souroti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 135,000
Таунхаус 3 спальни в Souroti, Греция
Таунхаус 3 спальни
Souroti, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 105,000
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