Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Василика

Жильё с бассейном в Василика, Греция

3 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Souroti, Греция
Таунхаус 6 комнат
Souroti, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 3
€ 250,000
Коттедж 5 спален в Souroti, Греция
Коттедж 5 спален
Souroti, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 350,000
Вилла 3 спальни в Souroti, Греция
Вилла 3 спальни
Souroti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Realting.com
Перейти