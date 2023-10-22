Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Василика
  5. Дуплексы

Дуплексы в Василика, Греция

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Греция
Комнаты 5
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€306,209
Коттедж 1 спальня с furnishings в Artemida, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€69,218
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€349,605
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€108,772
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€395,534
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лака, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лака, Греция
Комнаты 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€217,544
Квартира 2 спальни с furnishings в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€850,000
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с бытовой техникой в Касандрия, Греция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с бытовой техникой
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается вилла, построенная в 2009 году в тихом месте, идеально подходящем для постоянного …
€303,635
Дом 4 комнаты с камином, с кладовой, с A C в Stavropoli, Греция
Дом 4 комнаты с камином, с кладовой, с A C
Stavropoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Код недвижимости: 1919 - Дом на продажу в Краниди Саланти за € 500.000. Это 160 кв. Дом пост…
Цена по запросу
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 650 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,27 млн
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Kato Scholari, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kato Scholari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€116,683
Дом 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Код недвижимости: HPS3231 - Дом для продажи в Pylea Epektasi для € 1.200.000. Это 380 кв. До…
€1,20 млн
Realting.com
Перейти